الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الإثنين على ملعب النادي استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها  مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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