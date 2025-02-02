طبيب قلب يكشف طرق الحماية من حدوث الموت المفاجئ للشباب

أكد الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب أهمية المتابعة المستمر لدى مريض القلب خاصة بعد إجراء عملية جراحية سواء قلب مفتوح أو تركيب دعامة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الشهرية للتحاليل السكر والكوليسترول والغدد بجانب متابعة آثار العملية الجراحية والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية للعملية.

متابعة كل شهرين لدى طبيب القلب



وأوضح استشاري أمراض القلب أنه بعد مرور ٦ شهور يمكن تقليل عدد مرات زيارة الطبيب إلى فترة كل شهرين.

وأكد أن الإكتشاف المبكر لأمراض القلب لكل الشباب خاصة في سن ٢٠ و٣٠ سنة يجعلهم لا يتفاجئون بحدوث الموت المفاجئ.

وكشف الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب أن التدخين يسبب الجلطات القلبية، مشيرا إلى أن التدخين يسبب عدم إفراز الشرايين الهرمونات ويتسبب في فقدان مرونة الشرايين ويزيد الاستعداد للتجلط مما يترتب عليه الإصابة بالأزمات القلبية.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن مريض القلب الذي خضع لإجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة لابد من إعادة النظر في نمط الحياة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتجنب التدخين والحماية من السمنة وخفض الوزن واتباع تعليمات الطبيب وتناول العلاج في وقته وبانتظام يمكن الحماية من تكرار الإصابة بجلطة القلب.

كيف تحدث جلطة القلب؟

وتحدث جلطة القلب عندما تصبح الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بتدفق الدم ضيقة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول.

ويمكن لجلطة القلب أن تمنع تدفق الدم عبر الشريان إلى عضلة القلب.

أعراض جلطة القلب



وتشمل أعراض جلطة القلب:

１- العرق الزائد

２- الدوخة والدوار المفاجيئ

３- ألم في الصدر يشبه الضغط علي الصدر

４- حرقة المعدة

５- ضيق التنفس

６- الإرهاق والغثيان

أسباب جلطة القلب

وتتضمن أسباب جلطة القلب:

السمنة

التدخين

الوراثة ووجود مصابين في العائلة بجلطة القلب

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم

التقدم في العمر

وعند الإصابة بجلطة القلب يتعرض القلب الى نقص التروية وهو حالة يتم فيها تقييد أو انخفاض تدفق الدم الأكسجين في جزء من الجسم.

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن أعراض جلطة القلب هي ألم شديد فى منتصف الصدر يشعر به المري عند الذراع الأيسر أو الذراع اليمنى.

وأوضحت أنه يجب الذهاب على الفور لأقرب مستشفى لإسعاف المريض سواء كان يحتاج قسطرة قلبية أو حقنة إذابة الجلطة وفي حالة عدم إسعاف المريض تكون المضاعفات هى الوفاة.

انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب

ونقص تروية القلب هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب وعندما يحدث تلف أو موت جزء من عضلة القلب بسبب نقص التروية، يطلق عليه نوبة قلبية.

وعند حدوث جلطة القلب تبدأ عضلة القلب التي فقدت إمدادات الدم في التعرض للإصابة.

وللنوبات القلبية فترة تعافي ومضاعفات أطول أو أقصر ويعتمد ذلك على حجم وموقع الضرر وعلاج الجلطة القلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.