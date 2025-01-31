الصحة العالمية: آلاف الأشخاص ما زالوا بحاجة للإجلاء الطبي من غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن ما بين 12 إلى 14 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي من قطاع غزة.

الصحة العالمية تدعو إلى تسريع وتيرة الإجلاء الطبي من غزة

ودعت منظمة الصحة العالمية في بيانها، إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة عبر كافة الطرق الممكنة.

وأعربت المنظمة عن ترحيبها بالإجلاء الطبي المزمع لنحو 50 مريضًا عبر معبر رفح، السبت، لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار، والأول عبر رفح منذ إغلاقه في مايو 2024.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أنه سيسمح لـ50 جريحا فلسطينيا و3 من أفراد عائلاتهم بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الساعات القادمة.

50 جريحا فلسطينيا يغادرون غزة في الساعات القادمة



واعتبارا من الغد يتم السماح لـ200 جريح بمغادرة معبر رفح للعلاج برفقة عدد من أفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المعبر ستكون بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر تفتح اليوم الجمعة معبر رفح البري لإدخال المرضى والمصابين من قطاع غزة.

معبر رفح يستعد لإدخال المرضى الفلسطينيين إلى مصر

وتصطف سيارات الإسعاف المصري أمام معبر رفح استعدادا لنقل مرضى ومصابي غزة، وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.

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