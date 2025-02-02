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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستعد مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش نظيره آرسنال مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة 


تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي  اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

كانت مباراة الدور الأول بين المان سيتي وآرسنال  على ملعب "الاتحاد" هذا الموسم انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.


ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 41 نقطة في المركز الرابع.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب بيب جوارديولا بالنجم المصري عمر مرموش، بعدما نجح في إثبات نفسه مبكرًا في ظهوره الأول رفقة حامل اللقب الأسبوع الماضي.


وانتقل مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، الشهر الماضي، وشارك على الفور ضد تشيلسي في مباراة فاز بها السيتي بنتيجة 3/1.

 

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