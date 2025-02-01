ماذا قال قائد آرسنال عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة غدا؟

قال قائد آرسنال مارتن أوديجارد، إن المنافسة الشرسة بين فريقه ومانشستر سيتي هي نتيجة طبيعية لرغبتهما في أن يكونا الأفضل، وذلك قبل مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات غدًا الأحد.

أنهى آرسنال موسم 2022- 2023 في المركز الثاني خلف السيتي، وظل ينافسه على اللقب حتى اليوم الأخير من الموسم الماضي، قبل أن يحل ثانيًا مجددًا خلف فريق المدرب بيب جوارديولا.

وتابع أوديجارد في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: “أعتقد أن الانفعالات تكون شديدة جدًا في مباريات مثل هذه في كرة القدم، وتكون مليئة بالأدرينالين وكل شيء. هذا أمر يمكن أن يحدث في أرض الملعب ثم ينتهي عندما تخرج منه”.

وأضاف: “أعتقد أنه من الطبيعي وجود منافسة حامية عندما تلعب هذه المباريات الكبرى. أنت تنافس وتريد أن تكون الأفضل. هكذا يجب أن يسير الأمر، وينبغي أن يكون هناك قليل من الانفعال في بعض الأحيان.. لكن بعد ذلك، أعتقد أن كثيرًا من اللاعبين يعرف بعضهم بعضًا من المنتخبات الوطنية، إنجلترا والبرازيل، وأنا مع إيرلينج لذا فإن الأمر يختلف قليلًا داخل الملعب عن خارجه. تكون معركة جيدة عندما نكون في أرض الملعب”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحل آرسنال ثانيًا برصيد 47 نقطة، ويتخلف بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

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