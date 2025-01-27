الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعتقل جنديين بتهمة التخابر مع إيران

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال جنديين بشبهة التخابر مع إيران، حيث تردد أنهما كانا يتواصلان مع جهات إيرانية لتقديم خدمات أمنية مقابل مكافآت مالية، في عملية مشابهة لعدة حالات تم كشفها في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان مشترك أنه في يناير 2025، تم توقيف اثنين من سكان منطقة الكريوت، هما يوري إلياسوف وجيورجي أندرييف، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة. 

مواد سرية

 

وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت أن إلياسوف كان على اتصال مع جهة إيرانية منذ عدة أشهر، حيث نفذ مهام أمنية بناء على توجيهاتها مقابل مكافآت مالية. كما تبين أنه نقل مواد سرية (لم تُحدد طبيعتها) حصل عليها أثناء خدمته العسكرية في وحدة الدفاع الجوي. 

وأضاف البيان أن إلياسوف اقترح على صديقه أندرييف التواصل مع نفس المشغل الإيراني للقيام بمهام مماثلة، رغم معرفته بأن الجهة التي يتعامل معها معادية لإسرائيل. وقد استجاب أندرييف وعرض مساعدته في تنفيذ بعض المهام، مثل كتابة شعارات على الجدران ومساعدة إلياسوف في تعليق لافتات بناءً على تعليمات المشغل الإيراني. 

وتابعت الشرطة أن النيابة العامة تنوي تقديم لائحة اتهام ضد المعتقلين في الأيام المقبلة، في الوقت الذي أكدت فيه أن إيران تحاول تجنيد إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مهام تجسسية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت الشهر الماضي عن اعتقال نحو 30 إسرائيليًا للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران، في إطار عمليات تجسس تم الكشف عنها ضمن تسع خلايا سرية. ووفقًا لتقارير، شملت هذه الخلايا خططًا لاغتيال شخصيات إسرائيلية، بما في ذلك عالم نووي ومسؤولين عسكريين سابقين، كما تم جمع معلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت دفاعية جوية.

وفي سياق متصل، كانت إيران قد أعلنت في مناسبات عدة عن تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية داخل أراضيها، حيث أصدرت أحكامًا قاسية ضد المتهمين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

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إسرائيل جنديين إيران السلطات الإسرائيلية التخابر جهات إيرانية
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