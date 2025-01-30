آرسنال يحقق فوزا مثيرا علي جيرونا 1/2 في دوري أبطال أوروبا (صور)

حقق فريق أرسنال فوزا مثيرا علي حساب نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب مونتيليفي في الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ارناوت دانجوما هدف التقدم لفريق جيرونا في الدقيقة 28، ثم تعادل ارسنال عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 38، وفي الدقيقة 42 سجل نوانيري الهدف الثاني للجانرز.

وفي الشوط الثاني سجل جيرونا هدفا ثانيا عن طريق ستواني في الدقيقة 78 لكن تم الغاءه بعد العودة لتقنية الـ VAR، كما حصل اهدر فريق ارسنال ركلة جزاء عن طريق لاعبه ستيرلينج في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل أرسنال أمام جيرونا

وجاء تشكييل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: كيويور، جابرييل، كالافيوري وبارتي.

الوسط: جورجينيو، ميرينو وأوديجارد.

الهجوم: نوانيري، سترلينج وتروسارد.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، على أن تقام مراسم قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي يوم 21 فبراير القادم.

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