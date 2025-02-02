الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بيضاء في عابدين

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة عابدين بحبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بمنطقة عابدين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة بيضاء فى عابدين

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين  وبحوزته (سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل).


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( أسلحة بيضاء).

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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