الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين في عابدين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة شرطيين للنصب على المواطنين بتغير العملات الأجنبية لجلسة 9 فبراير.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
 

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محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات النصب على المواطنين الأجهزة الأمنية بالقاهرة

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