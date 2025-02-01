نتنياهو وكاتس يتفقان على اختيار أيال زامير رئيسا للأركان

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس توافقا على اختيار أيال زامير رئيسا للأركان.

توافق على تعيين أيال زامير رئيسا للأركان

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه سيتم إعلان تعيين "إيال زامير" رئيسا لأركان جيش الاحتلال خلفا لهرتسي هاليفي قريبا.

إيال زامير يقترب من منصب رئيس أركان جيش الاحتلال

وخلال الشهر الماضي، أعلن هارتسي هاليفي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استقالته من منصبه، تحملًا لمسئوليته عن الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وفي بيان الاستقالة، كتب هاليفي لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاتس، إنه "في صباح السابع من أكتوبر فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مهمته لحماية مواطني إسرائيل".

وأضاف: "إن مسؤوليتي عن الفشل الذريع ترافقني كل يوم، ساعة بساعة، وستظل كذلك لبقية حياتي"، مؤكدًا أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا من حيث الأرواح البشرية والمختطفين والجرحى جسديًا ومعنويًا".

وزعم هاليفي، أنه يغادر في وقت حقق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أن أهداف الحرب الإسرائيلية لم تتحقق كلها.

وأكد هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل على تفكيك حماس وقدراتها التنظيمية، وضمان عودة الرهائن، وتمكين الإسرائيليين النازحين من العودة إلى ديارهم.

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