السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يبدأ المرحلة الثانية من مفاوضات غزة بعد لقاء مبعوث ترامب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو اتفق مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ويتكوف، على بدء مفاوضات المرحلة الثانية حين يلتقيان في واشنطن.
 

وقال مكتب نتنياهو في بيانه:" إن ويتكوف سيتحدث مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين عقب اجتماعه بنتنياهو".


 نتنياهو قرر عدم إرسال وفد التفاوض للدوحة إلا بعد لقاء لترامب

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن مفاوضات المرحلة الثانية كانت ستستأنف يوم الاثنين القادم لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال فريق لقطر قبل اجتماعه مع ترامب.

وفي السياق ذاته أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد ليصبح أول رئيس حكومة أجنبي يلتقي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

 

نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد

وجاء في البيان: "سيتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح غد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف: "سيكون نتنياهو أول رئيس حكومة أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب منذ تنصيبه".

أول رئيس أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب

وتابع: "في هذا الاجتماع التاريخي، سيناقش الزعيمان قضية غزة والرهائن ومحور إيران، وغيرها من القضايا الرئيسية".

 

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نتنياهو واشنطن قطر غزة

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