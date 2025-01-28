قبل أمم أفريقيا 2025، تفوق تاريخي لمنتخب مصر على أنجولا

منتخب مصر، شهدت قرعة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب 2025، وقوع المنتخب الوطني في واحدة من أقوى المجموعات بالبطولة حيث يتواجد في المجموعة الثانية بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، وأنجولا، بالإضافة إلى زيمبابوي.

تاريخ مواجهات مصر أمام أنجولا

التقى منتخب مصر مع نظيره الأنجولي في 7 مواجهات ما بين رسمية وودية، نجح الفراعنة في تحقيق الفوز خلال 4 مواجهات، وتعادلا في 3 أخرى.

ولا يعرف المنتخب الوطني الخسارة أمام فهود أنجولا، إذ لم ينجح المنتخب الأنجولي في تسجيل أي انتصار يذكر على الفراعنة.

فيما أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في بلد عربي شقيق بحجم المغرب وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

المنافسة في أمم إفريقيا ستكون صعبة

تابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزًا بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا ، نمتلك لاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وأفضل أندية في أفريقيا على رأسها الأهلي والزمالك ولاعبين صغار السن، تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

اختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ولكننا جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".

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