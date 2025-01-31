تنفيذ أكثر من 18 ألف شقة سكن كل المصريين بالعبور الجديدة

كشف المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن وضع خطة مكثفة للانتهاء من تنفيذ وحدات الإعلان العاشر وتسليمها للحاجزين وفق جدول زمني محدد بما يعكس الالتزام بتوفير السكن الملائم للمواطنين.



وقام رئيس جهاز العبور الجديدة برفقة النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية بجولة تفقدية لمتابعة التقدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي وخاصة وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان والحي 14. وخلال الجولة تفقد مشروع "عمارات النزهة" الذي يضم 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية إضافة إلى تفقد وحدات نموذج 75 م² حيث تم التأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة ومعايير الجودة.



كما شملت الجولة متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي في الحي 15 الذي يتضمن 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة. اطلع رئيس الجهاز على المراحل الإنشائية للمشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والإنشائية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. وأكد حرص الجهاز على جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أسرع وقت.



وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل وأكد أهمية تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة لتحقيق رؤية سكنية متكاملة. كما أشار إلى التنسيق الكامل بين الفرق العاملة من مهندسين وفنيين وعمال لضمان الإنجاز السريع مع الحفاظ على الدقة. وأوضح أن جميع الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد مع متابعة دورية من جهاز المدينة لتفادي أي تحديات.



اختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال المرافق والطرق في الطريق الرابط بين الأحياء 14 و15 و16 حيث تابع تنفيذ شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان استدامة البنية التحتية. كما أكد على ضرورة تسريع إنجاز أعمال الطرق لتسهيل حركة المرور بين الأحياء المختلفة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين الربط بين الأحياء وتعزيز جودة الحياة في المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.