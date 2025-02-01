أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما المصرية

أعلى إيرادات السينما المصرية، نادرًا ما تتغير قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، فحتى 2019 تربع فيلم الفيل الأزرق 2 على عرش القائمة، وذلك حتى تفوق كريم عبد العزيز على نفسه في 2022 بـ"كيرة والجن".

وتلى ذلك دخول فيلم جديد إلى القائمة كل عام تقريبًا، وأخرهم فيلم “الحريفة 2" الذي وصل للمرتبة الثالثة متفوقًا على "كيرة والجن" بعد أن حقق 120 مليونا و207 آلاف جنيه مصري.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة أعلى إيرادات السينما المصرية في التاريخ:

1- ولاد رزق – القاضية

تصدر فيلم "ولاد رزق - القاضية" قائمة أعلى الأفلام إيرادات، حيث حقق العمل رقم قياسى فى الإيرادات، فمن بداية عرضه في موسم عيد الأضحى، وخلال أسبوعي عرض حوالي 184 مليونا و518 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، وماجد الكدواني، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

2- بيت الروبي

بينما احتل فيلم “بيت الروبي” المركز الثاني بإيرادات 130 مليون جنيه، والتي حققها خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى لعام 2023

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

3- الحريفة 2

وحقق فيلم الحريفة 2 في الأسابيع القليلة الماضية إجمالي إيرادات بلغت 120 مليونًا و207 آلاف جنيه، بعد 8 أسابيع من طرحه في دور السينمات، ليحصد بذلك المركز الثالث على قائمة أعلى إيرادات السينما المصرية.

ويكون فيلم "الحريفة 2" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًّا.

4- كيرة والجن

وهبط فيلم "كيرة والجن" للمركز الرابع بإيرادات وصلت إلى 120 مليون جنيه حققها الفيلم فى موسم عيد الأضحى عام 2022.

وفيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، لارا إسكندر، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

5- الفيل الأزرق 2

وجاء المركز الخامس فيلم "الفيل الأزرق 2" بإيرادات وصلت إلى 103 مليون جنيه خلال وقت عرضه فى موسم عيد الأضحى 2019.

الفيلم للمخرج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، دارين حداد، ونيلي كريم، الفيلم مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد.

6- ولاد رزق - عودة أسود الأرض

واحتل فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" المركز الخامس، بإيرادات بلغت 101 مليون جنيه خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى عام 2019

"ولاد رزق - عودة أسود الأرض" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوى، ونسرين أمين، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

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