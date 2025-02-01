أعلى إيرادات السينما في المملكة، أولاد رزق والدشاش يحققان مفاجآت بشباك التذاكر السعودي

حققت عددا من الأفلام المصرية إيرادات كبيرة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة عرضها.

وحقق فيلم ولاد رزق الجزء الثالث ما يقرب 950 مليون ريال سعودي، ليعتبر من أوائل الأفلام التي تحقق أعلى إيرادات في السعودية.

ولاد رزق الجزء 3

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، وماجد الكدواني، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

وحقق فيلم الدشاش الذي يوم ببطولته الفنان محمد سعد ما يزيد عن 3 ملايين ريال سعودي منذ بداية عرضه بالمملكة العربية السعودية.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

كما استطاع فيلم ابو نسب الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادي أمام ما يقرب من 13 مليون ريال خلال فترة عرضه.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشري وفيلم سكوير وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذي يقع في حب داليا (ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدواني) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.

"الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، وأحمد داود، بإيرادات بلغت 12.1 مليون ريال وبيع 237 ألف تذكرة خلال 7 أسابيع فقط.

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