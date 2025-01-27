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ثقافة وفنون

فيلم سنووايت يحقق 2300 جنيه أمس بشباك التذاكر

فيلم سنو وايت، فيتو
فيلم سنو وايت، فيتو

حقق فيلم سنووايت لمريم شريف ومحمد ممدوح ومحمد جمعة، رقما ضعيفا في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم سنووايت 

وحقق فيلم سنووايت لمريم شريف، إيرادات 2300 جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد.

واحتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي  ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

 

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان. 

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إيرادات فيلم سنووايت سنووايت فيلم سنووايت بطلة فيلم سنووايت
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