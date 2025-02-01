السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

غدا، نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد ليصبح أول رئيس حكومة أجنبي يلتقي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

 

نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد

وجاء في البيان: "سيتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح غد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف: "سيكون نتنياهو أول رئيس حكومة أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب منذ تنصيبه".

 

أول رئيس أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب

وتابع: "في هذا الاجتماع التاريخي، سيناقش الزعيمان قضية غزة والرهائن ومحور إيران، وغيرها من القضايا الرئيسية".

 

وفي وقت سابق، وجه نتنياهو رسالة شكر لترامب لوفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ2000 رطل الأمريكية.

 

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