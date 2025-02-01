السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالإسكندرية

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

انطلقت اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدي  ٢٩٥ دارسا، الاختبارات بالمرحلة المتوسطة المستوى الأول والمرحلة التخصصية بمختلف مستوياتها  بفرع الرواق الأزهري بسموحة.

 

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تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الباحث المتابع من الجامع الأزهر الشريف الدكتور عبد الله الحسيني والشيخ محمود ماهر، مدير إدارة الرواق، فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، كما قام بالمرور على اللجان  للاطمئنان على سير العمل.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد على ٢٣٤٧٤ دارسا، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في ٢٧ مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.

من جهته، أضاف الدكتور هاني عودة، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة ٣٠ يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق في كافة مراحله وتخصصاته ١٥٠ مادة.

تأتي هذه الاختبارات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، والدكتور مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

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بمحافظة الاسكندرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الدكتور أحمد الطيب الدكتور عبد الله الحسيني

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