وولفرهامبتون يحقق فوزا غاليا أمام أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق وولفرهامبتون فوزا غاليا بهدفين مقابل لا شيء على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة وولفرهامبتون أمام أستون فيلا

سجل ثنائية وولفرهامبتون كل من جان ريسنير بلغارد في الدقيقة 11 وماثيوس كونها في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

تشكيل وولفرهامبتون أمام أستون فيلا

ليفربول يفوز على بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك بورنموث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضاعف موو النتيجة في الدقيقة 75 من تصويبة رائعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.