السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

وولفرهامبتون يحقق فوزا غاليا أمام أستون فيلا 2-0 في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون وأستون
وولفرهامبتون وأستون فيلا

الدوري الإنجليزي، حقق فريق وولفرهامبتون فوزا غاليا بهدفين مقابل لا شيء على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة وولفرهامبتون أمام أستون فيلا

سجل ثنائية وولفرهامبتون كل من جان ريسنير بلغارد في الدقيقة 11 وماثيوس كونها في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

تشكيل وولفرهامبتون أمام أستون فيلا 

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ليفربول يفوز على بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي 

وفي نفس الجولة حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك بورنموث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضاعف موو النتيجة في الدقيقة 75 من تصويبة رائعة.

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