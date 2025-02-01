يوميات محررة عسكرية، نجوي يوسف توثق تضحيات جنود وضباط مصر

أعلنت الزميلة نجوي يوسف، المحررة العسكرية بجريدة "فيتو"، عن إطلاق أول مؤلفاتها تحت عنوان "يوميات محررة عسكرية"، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



الكتاب يعكس مسيرة الكاتبة الصحفية التي امتدت لأكثر من ربع قرن في مجال الصحافة العسكرية، ويسلط الضوء على رحلاتها الميدانية، وتوثيقها للعديد من الحروب والمعارك التي خاضها أبطال مصر، من خلال لقاءات وحوارات فريدة مع القادة والجنود.



ويتجاوز الكتاب كونه مجرد سرد للوقائع، ليكون مرجعًا للأجيال القادمة، حيث يفتح نافذة على جانب من حياة هؤلاء الأبطال الذين قد يطويهم الزمن والنسيان.



وتحدثت نجوي يوسف عن تفاصيل كتابها الجديد، حيث أعربت عن أملها في أن يكون الكتاب بمثابة رسالة للأجيال القادمة، تعكس حب الوطن وتُبرز صمود وعبقرية العسكري المصري.

فكرة كتاب “يوميات محررة عسكرية”

تقول نجوى: “يعود الفضل في فكرة كتاب “يوميات محررة عسكرية” إلى الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير “فيتو”، الذي حثني على كتابة وطرح المشروع، وكان اقتراحه يعود لعملي لأكثر من 25 عامًا كمحرر عسكري، هذا بالإضافة إلي استخدام العديد من الكتاب العسكريين لكتاباتي كمرجع لأعمالهم، ومن ضمنهم الكاتبة في الشئون العسكرية أميرة فكري، وذلك بفضل الحوارات العديدة التي أجريتها مع أبطال حرب أكتوبر، وحرب الاستنزاف”.

وبدأت بعدها في تجميع الحوارات الخاصة بي على شكل كتاب، وتلقيت وقتها مساعدة كبيرة من “فيتو” حيث ساهمت في إخراج وتصحيح العمل، وبعد ذلك قمت بعرضه على كلية الفنون الجميلة بأسيوط، حيث قام واحد من الطلبة بإعداد تصميم الغلاف.

وأضافت نجوي : إن الهدف الأول والأهم لكتاب “يوميات محررة عسكرية” هو توثيق المعارك والأحداث التي شاركت في نقل أحداثها كصحفية حتي تطلع عليها الأجيال القادمة وتستطيع مقارنة الماضي بالحاضر ليعلموا ما حدث ومطابقته لما يجري الآن، ذلك لتوثيق شهادات الأبطال الذين مازالوا على قيد الحياة.

وأوضحت: حرصت في بداية العمل على عرض المعارك العسكرية التي تمت 67 و73، والحرب التي اسميها بـ “الحرب المنسية” في الفترة ما بعد النكسة مباشرة وحتي 1970م، وهي مشابهة للغاية لما مرت به مصر في 2011م وحتي 2017م ضد الإرهاب، وهو ما قمت بتوثيقه في الكتاب.

وأشارت إلي أن وقت طرح الكتاب مهم للغاية في عمر الوطن، وذلك للحرب المقامة على مصرنا الحبيبة من جميع الجهات والطمع الواضح جدًا في سيناء، لذلك من المهم أن نعود وننظر للماضي لنري أبطال وشهداء الحروب المختلفة وكيف ضحوا بحياتهم من أجل كل حبة رمل في أرضها.

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