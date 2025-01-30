لسه الصحافة ممكنة، "فيتو".. 13 سنة فى بلاط  صاحبة الجلالة.. 2017 عام الإجابات المستحيلة.. نشرنا تحقيقًا استقصائيا يكشف ضياع 50 مليار جنيه على الحكومة وخبايا القضية المثيرة للجدل

عندما يتقاطع الزمن مع التحولات الكبرى، تصبح الصحافة عينًا ترصد ويدًا تكتب وشاهدًا يسجل، وكان عام 2017 من الأعوام التى تركت بصمات واضحة فى مختلف مجالات الحياة فى مصر، حيث شهدت البلاد أحداثًا سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة أثرت على حاضرها ورسمت معالم مستقبلها.

وسط هذا الزخم أتقنت «فيتو» فن التقاط اللحظات الفارقة، جمعت بين الحياد المهنى والجرأة التى تتطلبها مواجهة الحقائق، وهذا العام لم يكن عاديًا بل كان اختبارًا لمصداقيتها كصحيفة تدرك أن الصحافة ليست مجرد نقل للأخبار، بل سرد للقصة الكاملة خلف العناوين، وتحليل للمعطيات بعيدًا عن التجميل أو التهويل.

على صفحاتها التقت الحكايات اليومية للمواطنين العاديين مع القضايا الكبرى التى شكلت عناوين الصحف العالمية، ووضعت «فيتو» نفسها فى قلب هذا المشهد، تلتقط التفاصيل وتعيد تشكيلها فى صورة تعكس نبض الشارع المصرى بكل تناقضاته وأحلامه.

فى هذا العام، حملت الجريدة على عاتقها مهمة تقديم الحقيقة كما هى دون رتوش، فتحدثت عن الفساد الذى ينخر فى بعض مؤسسات الدولة، ونقلت معاناة المواطنين الذين سحقت أحلامهم تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.

لكنها فى الوقت ذاته، لم تغفل عن نقل جانب الأمل، فرصدت قصص النجاح والإرادة التى تحدت الواقع حيث كانت الصحيفة بمثابة سجل مفتوح، تكتب فيه صفحات التاريخ اللحظية، وامتزجت قضايا السياسة والاقتصاد مع قضايا الثقافة والفن، فى توليفة جعلتها جزءًا أصيلًا من وجدان قارئ يبحث عن العمق وسط عالم مكتظ بالمعلومات السطحية.

«فيتو» لم تتوقف فى هذا العام عند حدود التغطية الإخبارية التقليدية، بل ذهبت إلى ما هو أبعد وطرحت الأسئلة الصعبة، وقدمت التحقيقات التى فتحت ملفات مسكوتا عنها، وواجهت الخطوط الحمراء التى يهابها كثيرون، من قضايا الفقر المستشرى فى أطراف المدن، إلى أزمات العشوائيات التى تسكن أحلام الملايين، ومن الحديث عن مستقبل الأقباط فى سيناء، إلى الغوص فى كواليس الإعلام المصرى وأزماته المتجددة.

كانت الجريدة عند مستوى الحدث، وقدمت رؤية شاملة تستحق التأمل، إذ كان عام 2017 مليئا بالتحديات، لكن بالنسبة لـ «فيتو» كان عامًا من الصمود والمثابرة، حيث أضافت إلى سجلها صفحة جديدة، مليئة بالأحداث والقصص التى ستظل محفورة فى ذاكرة الصحافة المصرية، وإلى سرد كل ماحدث فى 2017.

يناير.. صدام الإعلام والسياسة

مع بداية العام، ظهرت بوادر الصراع بين الإعلام الرسمى والخاص على السطح بوضوح، وفى تحقيق تحت عنوان “حرب السماوات المفتوحة... الإعلام الرسمى المريض فى مواجهة محطات رجال الأعمال”.. كشفت فيتو عن استحواذ رجال الأعمال على الإعلام وغياب الدور المؤثر للإعلام الحكومى وهذه السيطرة الجديدة على أدوات التوجيه المجتمعى أثارت قلقًا حول تغييب القضايا الجوهرية التى تشغل المواطنين، حيث ركزت المحطات الخاصة على أجنداتها الربحية على حساب المصلحة العامة.

أما فى الجانب الأمني، فقد لفت تقرير بعنوان “الحامض النووى يكشف جرائم الاغتصاب” الأنظار إلى التطور التكنولوجى فى المجال الجنائي، وكيف يُسهم فى كشف الجرائم الكبرى التى كانت تتطلب شهورًا أو سنوات لفك طلاسمها، ومثل هذا التقدم بعث برسالة إيجابية حول تحسين قدرات الأجهزة الأمنية، لكن فى المقابل، رافقه جدل حول قضايا الحقوق والحريات.

وفى السياق السياسي، أثارت قضية “وزير الأوقاف يشترى صمت النواب بسجادة صلاة” موجة غضب، حيث تساءل البعض عن جدية القيادة السياسية فى مواجهة الفساد المتغلغل فى المؤسسات.

فبراير.. أزمات عبد العال وشركاه

هيمن البرلمان على عناوين شهر فبراير مع وصفه بأنه “برلمان عبد العال وشركاه”، حيث بدت الصورة أقرب إلى أداء ضعيف يفتقد للإجماع الوطني، بعد أن غابت الحلول الجادة للأزمات، وحضرت المشاحنات بين أعضائه.

زمن السرطان

أما على المستوى الصحي، فقد تناولت فيتو أزمة إنسانية حادة فى تقرير بعنوان “زمن السرطان.. الحكومة تتخلى عن الحالات المستعصية”، حيث ناقش التحقيق انسحاب الحكومة التدريجى من تقديم الدعم الطبى للفئات الأكثر احتياجًا، مما جعل علاج الأمراض الخطيرة حلمًا بعيد المنال لأغلب الأسر المصرية وهذا الملف فتح جرحًا اجتماعيًا كبيرًا، حيث تفاقمت معاناة المرضى مع ارتفاع تكاليف العلاج وضعف البنية التحتية الطبية.

مارس.. تضليل الرئيس

“تضليل الرئيس.. 3 وزراء ورطوا السيسي” كانت هذه القضية واحدة من أكثر الموضوعات جدلًا فى تلك الفترة، حيث سلطت فيتو الضوء على تدخل ثلاثة وزراء فى عمليات كان لها تبعات خطيرة على قرارات الحكومة، مما أثر على صورة الرئيس السيسى فى مواجهة ضغوط داخلية وخارجية.

التحقيق كشف كيف حاول هؤلاء الوزراء توريط الرئيس عبر قرارات أثارت العديد من التساؤلات حول الشفافية، وأثر هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

“هدم بيوت الغلابة بحرم الطريق الرئيسى مجاملة لمسئول كبير”.. نقلت فيتو فى هذا التحقيق الاستقصائى الخطير، كيف تم هدم العديد من المنازل التى كانت مأوى لأسر فقيرة، فقط لأنها كانت تقع فى محيط الطريق الرئيسى الذى تم تجديده ضمن مشروع حكومى والمشكلة الأساسية لم تكن فقط فى الهدم ولكن فى إصرار السلطات على حماية مصالح مسئولين كبار، مما طرح أسئلة عن الفساد المستشرى فى المشاريع الحكومية وعدم مراعاة ظروف المواطنين البسطاء.

“المصريين الأحرار.. أزمة نظام” هنا نشرت فيتو تقريرًا مطولًا حول أزمة سياسية طاحنة شهدها حزب المصريين الأحرار، متناولًا الصراع الداخلى الحاد الذى كشف عن مشكلات هيكلية وتحديات تواجه النظام السياسى فى مصر.

“العامرى فاروق.. غير نادم على المشاركة فى حكومة الإخوان”.. فى تطور مثير، صرح العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق لـ فيتو بعدم ندمه على المشاركة فى حكومة الإخوان فى عام 2012، والتقرير استعرض مشوار فاروق السياسي، وتفاصيل مشاركته فى تلك الفترة، مبرزًا الجدل السياسى حول موقفه

“50 مليار جنيه فاتورة تورط الحكومة فى مخالفات الساحل الشمالي” فى تحقيقٍ استقصائى عميق، كشفت فيتو عن تورط الحكومة فى مخالفات كبيرة فى مشروعات الساحل الشمالي، التى أدت إلى هدر 50 مليار جنيه من أموال الدولة.

القضية تناولت تفاصيل عملية فساد شملت تورط مسئولين فى عقود غير قانونية أدت إلى تدهور البيئة المحلية، وغياب الرقابة الفعالة من قبل السلطات المعنية وكانت هذه القضية محط اهتمام واسع فى الصحافة المحلية والدولية، مما أبرز قلة الشفافية فى المشاريع الحكومية الكبرى.

“هانى رمزي.. الاضطهاد الدينى فى الملاعب المصرية أكذوبة”.. فى هذا التقرير، تحدث اللاعب المعتزل هانى رمزى عن ظاهرة الاضطهاد الدينى التى يُزعم أنها موجودة فى الملاعب المصرية، نافيًا بشكل قاطع أن تكون هذه الظاهرة قائمة فى الواقع، ورغم الصخب الإعلامى الذى كان يحاصر هذه القضية فى تلك الفترة، أكد رمزى على ضرورة الوحدة الوطنية والابتعاد عن إثارة مثل هذه القضايا التى قد تؤدى إلى تقسيم المجتمع.

وزير القوى العاملة: “انتهى زمن الوظيفة الميري”.. وفى تصريح مهم أطلقه وزير القوى العاملة فى هذا العدد، أكد أن زمن الوظيفة الحكومية الدائمة قد ولى إلى الأبد، وأوضح الوزير فى حوار مع فيتو أن الحكومة تدفع باتجاه زيادة الفرص فى القطاع الخاص، وأن التوجهات الحالية تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، وهو ما اعتبره خطوة نحو تحديث سوق العمل فى مصر.

“علاء عابد مشبوه بقرار رسمي”.. تناولت فيتو فى تقريرها الحصرى قضية عضو البرلمان علاء عابد الذى كان يواجه اتهامات عنيفة وتم تسريب معلومات عن تورطه فى قضايا فساد خلال فترة توليه المناصب الحكومية.

“القتلة الفجرة.. فيتو تزور مسقط رأس المكفراتى الأول شكرى مصطفى”.. فى تقرير استقصائى مروع، زارت فيتو مسقط رأس القاتل التكفيرى شكرى مصطفى، أحد أبرز قادة الجماعات التكفيرية فى مصر، والتحقيق تناول تفاصيل عن نشأته، وتاريخ تطرُفه، وصولًا إلى عمليات القتل التى ارتكبها، وكيف أثر فكره المتشدد فى المجتمع المصرى آنذاك.

“أخطر دراسة على مكتب الرئيس.. 6 حلول للقضاء على الإخوان والإرهاب”. فى تحليلات عميقة، قدمت فيتو دراسة سرية كانت على مكتب الرئيس تتضمن ستة حلول استراتيجية للقضاء على خطر جماعة الإخوان والحد من انتشار الفكر المتطرف.

والدراسة تناولت مسارات اقتصادية وأمنية مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود فى مواجهة الإرهاب بشكل شامل.. وقد أثارت هذه الدراسة ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، مما جعلها محط أنظار الجميع.

نوفمبر.. بدائل العائدون من داعش

“العائدون من داعش.. أبناء البغدادى يبحثون عن وطن بديل”.. فى تقرير استقصائى مثير، كشفت فيتو عن العائدين من صفوف داعش، وتحديدا أبناء البغدادى الذين يعيشون فى ظروف صعبة بعد هزيمة التنظيم فى سوريا والعراق وتناولت محاولات هؤلاء العائدين للبحث عن وطن بديل، وكيف يتم التعامل معهم فى الدول العربية والغربية كما ناقش التقرير أيضًا التحديات القانونية والاجتماعية التى يواجهها هؤلاء بعد العودة إلى أوطانهم.

“نقيب الدعاة يعترف.. 20 % من أئمة المساجد غير مؤهلين لصعود المنابر”.. وفى تصريح نادر اعترف نقيب الدعاة فى مصر بأن نحو 20% من أئمة المساجد غير مؤهلين علميًا أو تربويًا للحديث على المنابر والتقرير سلط الضوء على تصريحات النقيب التى أثارت جدلًا واسعًا، وتناول موقف وزارة الأوقاف من هذه القضية، خاصة فى ظل الجهود المبذولة للحد من الفكر المتطرف فى المساجد.

“مفاجأة.. الحكومة ترفع أسعار تذاكر القطارات 500% فى 2018”.. وفى تقرير صادم، كشفت فيتو عن رفع الحكومة لأسعار تذاكر القطارات بنسبة 500% فى عام 2018، وهو ما كان له أثر بالغ على المواطنين، وخاصة ذوى الدخل المحدود، كما استعرضت ردود الفعل الغاضبة من المواطنين وناقشت الأسباب التى أدت إلى هذا الارتفاع، بالإضافة إلى تداعياته على قطاع النقل فى مصر.

“مؤامرة العمائم السوداء.. إيران تدفع السعودية للوقوع فى فخ بيروت”.. وفى تحليل سياسى مثير، ناقشت فيتو التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، خاصة فى لبنان. وأكدت أن إيران تحاول دفع السعودية للوقوع فى فخ بيروت عبر دعم الجماعات المتطرفة، فى محاولة لتقويض استقرار المنطقة، والتقرير ألقى الضوء أيضا على التوترات بين إيران والسعودية وكيف أن هذه اللعبة السياسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط.

“الضرب تحت الحزام.. شعار انتخابات الأهلي”.. وفى تحليل رياضي، سلطت فيتو الضوء على الانتخابات الداخلية للنادى الأهلى فى مصر، والتى تشهد تنافسًا شرسًا بين المرشحين وتناولت التكتيكات غير الشريفة التى يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب انتخابية، وأبرزت الصراعات الداخلية التى تهدد وحدة النادى فى ظل التنافس الحاد.

“أفاعى النيل.. مصر تلجأ إلى مجلس الأمن لفضح آلاعيب إثيوبيا”.. وفى تقرير دبلوماسى شديد الأهمية، تناولت فيتو تحركات مصر فى مجلس الأمن الدولى لكشف ممارسات إثيوبيا فى ملف سد النهضة وناقشت التحركات السياسية والدبلوماسية التى تبذلها مصر لفضح الألاعيب الإثيوبية التى تهدد الأمن المائى فى المنطقة وسلطت الضوء على الدعم الدولى الذى تحاول مصر حشده فى هذا السياق.

“تجميد برهامي.. قائمة إفتاء الأزهر تنهى فتنة الفتاوى الشاذة”.. وفى تقرير حول أزمة الفتاوى الدينية، تناولت فيتو قرار تجميد عضوية الدكتور ياسر برهامى فى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وقالت إن هذا القرار جاء فى إطار محاربة الفتاوى الشاذة التى يروج لها بعض رجال الدين والتى تثير الجدل فى المجتمع، لذا استعرض التقرير تاريخ برهامى ودوره فى الساحة الدينية فى مصر.

“بالأسماء.. كبارى الموت فى الجيزة”.. وفى تقرير استقصائى ميداني، تناولت فيتو أزمة الكبارى فى محافظة الجيزة، حيث تم الكشف عن عدة كبارى قديمة وغير صالحة للاستخدام، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ونشرت أسماء هذه الكبارى وتفاصيل حالتها، مع التركيز على الأسباب التى أدت إلى تدهور حالتها وغياب الصيانة الدورية.

“دماء فى بيوت الله.. هل تورط صهر ترامب فى عملية قتل الركع السجود فى مسجد الروضة”.. وفى تحقيق مثير، تناولت فيتو الشكوك التى تحوم حول تورط صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، فى دعم العمليات الإرهابية التى استهدفت مسجد الروضة فى شمال سيناء، والصحيفة استعرضت كافة المعلومات والوثائق التى قد تدين هذا الشخص فى العملية الإرهابية، مع تسليط الضوء على علاقات كوشنر بالتيارات المتطرفة فى المنطقة.

قصة رفض مرشد الإخوان مطابقة بصمة الصوت.. وفى تقرير حصري، كشفت فيتو عن قصة رفض مرشد جماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، لمطابقة بصمة صوته فى التسجيلات الصوتية التى تم العثور عليها، وقدمت تفاصيل حول التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن، مشيرة إلى محاولات مرشد الإخوان الهروب من اتهامات تورطه فى العديد من القضايا الأمنية والسياسية.

“أكثر من 3 آلاف مرض وراثى يهدد المصريين بالموت”.. فى تقرير صحى مهم، كشفت فيتو عن وجود أكثر من 3 آلاف مرض وراثى يهدد حياة العديد من المصريين وسلطت الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الأمراض على الأفراد والأسر، وأشارت إلى نقص التوعية والخدمات الصحية التى قد تساعد فى الوقاية منها وتطرق التقرير إلى أهمية البحث العلمى والرعاية الصحية فى مواجهة هذه الأمراض.

“جودة عبد الخالق: قوى الثورة المضادة تدعم شفيق.. والسيسى هو الرئيس القادم”.. وفى تصريحات مثيرة للجدل، تحدث الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق عن خريطة التحركات السياسية فى مصر، وقال إن قوى الثورة المضادة تدعم الفريق أحمد شفيق فى مواجهة الرئيس السيسي، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن السيسى هو الرئيس القادم.

ديسمبر.. مصر فى النادى النووي

“مصر فى النادى النووي.. محطة الضبعة تنهى أخطر 10 أزمات والمشروع يوفر 300 ألف فرصة عمل”.. فى تقرير حصري، تناولت فيتو تطورات مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية فى مصر، والذى يُعتبر خطوة كبيرة نحو دخول مصر فى النادى النووي.

فيتو أوضحت أن هذا المشروع سيحل العديد من الأزمات المتعلقة بالطاقة، كما سيوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، والتقرير تناول أيضًا التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع على مصر فى المستقبل.

“محمد العرابي: صراع السنة والشيعة يحرق العرب”.. وفى حوار خاص مع السفير محمد العرابي، تناولت فيتو تأثير الصراع الطائفى بين السنة والشيعة على الدول العربية، وحاورت وزير الخارجية الأسبق عن الأبعاد السياسية والدينية لهذا الصراع وكيف أن هذه الفتنة تساهم فى تأجيج الصراعات الداخلية فى العديد من الدول.

“إحصائية رسمية.. 24 مليون مصرى مرضى نفسيون”.. وفى إحصائية صادمة، توصلت فيتو إلى أن 24 مليون مصرى يعانون من اضطرابات نفسية، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من السكان حيث ناقش التقرير أسباب انتشار الأمراض النفسية فى المجتمع المصري، مثل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وركز على ضرورة تحسين الدعم النفسى والعلاج للمرضى.

“لأول مرة.. أسرار 50 سنة فى قصة حب أحمد رامى وأم كلثوم”.. وفى تقرير “لايت” كشفت فيتو النقاب عن أسرار جديدة حول العلاقة العاطفية بين الشاعر أحددمد رامى والفنانة الراحلة أم كلثوم واستعرضت تفاصيل هذه القصة التى دامت لأكثر من 50 عامًا، وكيف أثرت على حياة كلًا منهما، بالإضافة إلى تأثير هذه العلاقة على الفن والمجتمع المصرى فى ذلك الوقت.

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محمد حلمى

أحد ألمع وأشهر الكتاب الساخرين في مصر والوطن العربي.. كانت مقالاته في “فيتو” منذ صدورها وجبة شهية من الفكاهة التي تكمن فيها رسائل جمة.. وظل حلمي مصرًا على كتابة مقالاته في صفحة “الساخرون” حتى وهو يصارع الموت في المستشفى إلى أن رحل عن عالمنا عام 2017.

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