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أخبار مصر

"الإنتاج الحربي" تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

الإنتاج الحربي تشارك
الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" في نسخته الثانية والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2025 بمركز المعارض بمدينة نصر.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على مشاركة الجهات التابعة للوزارة بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

المعرض السنوي “تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية”


وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك في المعرض بالعديد من منتجاتها والتي تقوم بتصنيعها محليا وهي [مسبوكات دقيقة – طنابير فرامل – كور طحن الأسمنت – شميزات طرد مركزي – سن حفار – جنازير تعبئة الغاز – أنكور – بانانا – سكينة البنجر – شدادات الكهرباء – غطاء صرف – ماكيت شمعة الرباط – عبوات الصفيح المعدنية (أيرسول، أغذية) – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – ديناميت جيلاتيني – المفرقعات المستحلبة – مفرقع الأنفو – النيتروسليلوز الصناعي – بارود الصيد – كلورات الصوديوم – حامض النيتريك – حامض الكبريتيك – خدمات التفجير – محركات هيكلية (1/3 حصان) – محرك قوي – رول آب محركات دويتس FL511 – رول آب كراسي المحاور والجلب لأغلب أنواع محركات السيارات – كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قضبان نحاس مقاسات – شرائط ولفات نحاس – طفايات حريق قدرات مختلفة – جنوط سيارات – أعمدة ودرافيل صلب – تروس مختلفة – شاشات سمارت اندرويد – لمبات ليد – ألواح طاقة شمسية – كشافات ليد قدرات مختلفة – مصنع تدوير المخلفات الصلبة – بطاريات – محطات مياه].

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل دائما على تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بدعم الشركات المحلية وتحفيزها على إنتاج بدائل للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز المنتج المحلي.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين بزيارة الجناح الخاص بها بمعرض (تعميق التصنيع المحلى للصناعات الهندسية)، للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة.

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