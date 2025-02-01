السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

زحام شديد على حفل توقيع أعمال أسامة المسلم بمعرض الكتاب (صور)

حفل توقيع كتب أسامة
حفل توقيع كتب أسامة المسلم، فيتو

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، منذ قليل، زحاما شديدا من جمهور وزوار المعرض وذلك بحفل توقيع أعمال الكاتب السعودي أسامة المسلم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

حفل توقيع أعمال أسامة المسلم 

واصطف العشرات في طوابير طويلة أمام مقر حفلات توقيع الأعمال في ساحة معرض الكتاب، للحصول على توقيع أسامة المسلم على أعماله ورواياته. 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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