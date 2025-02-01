مصادرة 7 آلاف لتر زيوت طعام مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم السبت، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية والأسواق والمحلات.

قامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص وتم تحريز ٤ تنكات بداخل كل تانك ١٠٠٠ لتر زيت بإجمالى ٤٠٠٠ لتر زيت طعام و٢٢٨ جركن عبوة الجركن الواحد ١٥ لتر زيت مجهول المصدر باجمالى ٣٤٢٠ لتر وغير مدون عليها اى بيانات وضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

وتم التحفظ على الآتى: ٦٣٢ كجم بسكويت مجهول المصدر وغير مدون عليها اى بيانات ضبط محل لبيع السلع الغذائية والسجائر لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم تحريز الأصناف والكميات الآتية عدد ٥ أكياس مكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية و٨ عبوات شرائح بطاطس منتهية الصلاحية ١٢ كيس كيك بالشوكولاته منتهية الصلاحية و ٥٠ باكو كيك منتهية الصلاحية و٨ أكياس شعرية منتهية الصلاحية.

وكذلك ضبط محل لبيع السجائر بسعر أزيد من السعر الرسمى وتم تحريز ٦٠ علبة سجائر وتحرير محضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية لأحد المحلات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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