القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد شكه في سلوكها بعين شمس

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس.

مصرع سيدة على يد زوجها



تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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