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باريس سان جيرمان يسحق شتوتجارت برباعية ويصعد لملحق دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

دوري أبطال أوروبا،تأهل  فريق  باريس سان جيرمان،  للملحق دوري ابطال اوروبا بعد الفوز أمام شتوتجارت  بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

واحرز هدفي باريس سان جيرمان باردلي باركولا بالدقيقة 9.

 

بينما جاء الهدف الثاني عثمان ديمبيلي في الدقيقة 17

واضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث بالدقيقة 35.

 

واحرز هدف باريس سان جيرمان الرابع عثمان ديمبيلي في الدقيقة 54.

بينما جاء هدف شتوتجارت ويليام باتشو هدف في مرماه بالدقيقة 77.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام شتوتجارت في دوري الأبطال

 

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باخو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا – زايري إيمري.

وفي الهجوم: براديلي باركولا – عثمان ديمبلي- ديزيري دوي.

 

تشكيل شتوتجارت أمام باريس سان جيرمان 

وكان باريس سان جيرمان قد رفع حظوظة للتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالفوز الأخير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، في الجولة السابعة، قبل الأخيرة، من مرحلة الدوري.

بطل فرنسا يتواجد في المركز الـ15 فيما يأتي شتوتجارت في الـ26.

 

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