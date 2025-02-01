المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.



أحالت النيابة العامة بشبرا الخيمة:- "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و"محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية هتكا عرض المجني عليه الطفل “ي ي ز” بالقوة والتهديد.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما تعديا علي المجني عليه الطفل بالضرب، ولم يحصل منه جروح علي النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أنهما عرضا أمن وصحة المجني عليه الطفل للخطر بأن عرضته للإيذاء البدني بالضرب والإيذاء العرضي بهتك العرض بالقوة، والإيذاء النفسي بالتهديد والوعيد علي النحو المبين بالاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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