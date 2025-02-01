السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

تفاصيل مقتل شاب في القليوبية.. المتهمون استدرجوه بحجة تسوية خلاف.. ووالدته: «كنت مستنية أشوفه عريس وأفرح بيه» (فيديو)

إغلاق محال وكافتريات مخالفة خلال جولة لمحافظ القليوبية في بنها

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

 
أحالت النيابة العامة بشبرا الخيمة:- "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و"محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية  هتكا عرض المجني عليه الطفل “ي ي ز” بالقوة والتهديد.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما تعديا علي المجني عليه الطفل بالضرب، ولم يحصل منه جروح علي النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أنهما عرضا  أمن وصحة المجني عليه الطفل للخطر بأن عرضته للإيذاء البدني بالضرب والإيذاء العرضي بهتك العرض بالقوة، والإيذاء النفسي بالتهديد والوعيد علي النحو المبين بالاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظ القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

إغلاق محال وكافتريات مخالفة خلال جولة لمحافظ القليوبية في بنها

محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

المؤبد لـ 5 متهمين باختطاف وقتل شخص في شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على شخص لاتهامه بقتل آخر
ads

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ بنتايك

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية