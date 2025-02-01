جريندو وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلي أمام إنبي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو.

خط الوسط: سيرجي اكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيوني.

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.





وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، بوبكر كيتا، محمد فتحي، أحمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولي، أحمد سعيد، حسن أحمد.

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