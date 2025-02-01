صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الشباسية

أطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية في الوحدة الصحية بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق، وذلك ضمن مبادرة "جايين لأهالينا" التي تنظمها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وشهد القافلة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، برفقة الدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، وأشرف كمال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، حيث تفقدوا سير العمل واطمأنوا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات القافلة

والخدمات المقدمة بالقافلة: 10 عيادات طبية في 9 تخصصات: باطنة، أطفال، جراحة عامة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم الأسرة، عظام، أنف وأذن، رمد، وأيضا ندوات تثقيف صحي لتوعية المواطنين، وخدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية، ومبادرة "افحص واطمئن" للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وأيضا صرف الأدوية بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج متابعة إلى أقرب مستشفى، مع إمكانية استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وأيضا فرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة.



وأكد وكيل الوزارة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أن القافلة استقبلت 559 مواطنًا في يومها الأول، على أن تستمر فعالياتها حتى غدًا الأحد 2 فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.