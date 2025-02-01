السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي للمتهم بدهس شاب بالسلام: يتعاطى الحشيش

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة السلام تقرير المعمل الكيماوي لتحليل المخدرات لسائق سيارة نقل متهم بدهس شاب في حادث بالطريق الدائري اتجاه المرج. 


وجاء في تقرير المعمل الكيماوي إيجابية العينات المأخوذة من المتهم وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

مصرع شخص في حادث بالسلام


البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى (أحمد. م) 28 سنة، الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.


تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام المرج غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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