السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بترعة الشرقاوية بالقليوبية

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب غارقة بترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بالعثور على جثة شاب غرق في مياه ترعة الشرقاوية  بالقليوبية 

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من العقيد عمرو سالم، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في مياه ترعة الشرقاوية دائرة المركز.

انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة الشرقاوية  بالقليوبية 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية  إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية طافية على مياه ترعة الشرقاوية بنطاق قرية الإصلاح بسوارس دائرة مركز شرطة قليوب وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وبيان سبب الوفاة.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص القليوبية كافتريا محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية قوات الانقاذ النهري بالقليوبية محافظ القليوبية

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