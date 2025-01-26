الأحد 26 يناير 2025
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سياسة

أحزاب سياسة ترفض تصريحات ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن حزب الوفد المصري رفضه القاطع لكافة أشكال التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ما تشهده مدينة رفح من تهديدات تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وأضاف الحزب: إن ما يحدث من عمليات تهجير قسري واستهداف مباشر للمدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يخالف كل قرارات الشرعية الدولية. كما يؤكد حزب الوفد أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لا يكون بتهجير السكان، بل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وإذ يشيد الحزب بالموقف المصري الثابت والراسخ، قيادةً وشعبًا، في رفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات ومنع وقوع كارثة إنسانية جديدة.

 

حماة الوطن يرفض تهجير أهالي قطاع غزة


ويعلن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في مساندة القضية الفلسطينية، ويعلن رفضه أي محاولة لتهجير أهالي قطاع غزة.

ويؤكد الحزب، أن أي مساعي لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كافة المستويات.

ويشدد حماة الوطن، على موقفه الرافض تماما لمحاولات تهجير أهالي غزة إلى خارج القطاع، لاسيما وأن هذا الأمر يمثل نهاية حتمية للقضية الفلسطينية.

ويعلن الحزب تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي محاولة لتصفية القضية يمثل تهديدا للأمن القومي في المنطقة بالكامل.


كما أعرب المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن دعمه الكامل والمطلق للقرارات الوطنية الحكيمة التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل حماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء أكان ذلك قسريًا أم طوعيًا، معتبرًا مثل هذه الطروحات انتهاكًا صارخًا لسيادة مصر والأردن، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.


دعوة ترامب بتهجير الفلسطينيين 
 

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على أن المقترحات التي أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن تعد تجاوزًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، مؤكدا أن الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، لن تسمح بأي خطط تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، لافتًا إلى أن التهجير القسري أو الطوعي لا يُعد فقط انتهاكًا للمواثيق الإنسانية والدولية، بل محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، التي تعتبر جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.

 

تفريغ القضية الفلسطينية 
 

وأشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن مصر، بمواقفها التاريخية وجهودها المستمرة، تظل داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الجهود المصرية المتواصلة، سواء من خلال إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة أو من خلال المواقف الدبلوماسية الرافضة للضغوط الدولية، تُبرز دور مصر المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحزب أن مصر ستبقى الحصن المنيع الذي يدافع عن القضية الفلسطينية ويرفض أي حلول تنتقص من حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير لحماية الأمن القومي والحفاظ على مصالح الأمة العربية.

 

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