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رياضة

غزل المحلة يعلن تعيين محمود فتح الله مدربًا عاما للفريق

غزل المحلة يعلن تعين
غزل المحلة يعلن تعين محمود فتح الله مدربا عاما للفريق الأول

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل تعيين الكابتن محمود فتح الله مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب.

وعلي صعيد أخر، كان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم اعلن في اجتماع عقده في وقت سابق عن توجيه الشكر لكل من: 

- اللجنة الفنية للنــادي بكــامل تشكيلها.

- الكابتن طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- الكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- الكابتن محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- الكابتن طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

 

 

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم  تعيين  عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، والكابتن أحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين.

وعلي صعيد آخر أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع  أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

واضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب

وأعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتعد تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين. 

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