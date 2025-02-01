الحزب الناصري: حشود المصريين بمعبر رفح رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن احتشاد آلاف المصريين أمام معبر رفح اعتراضًا على مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، هى رسالة للعالم أجمع بتأكيد الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري على قلب رجلًا واحد، ضد هذا المخطط الذى يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل إرضاء مخطط نتنياهو وغطرسته بعدما أخفق في تحقيق أي مكاسب من حربه على غزة، ليستمر في جرائمه الوحشية بحق المدنيين بطردهم قسريًا من أراضيهم، مما يعكس حجم ازدواجية المعايير من قبل العالم الغربي.



رفض شعبى قاطع لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف فى تصريح لـ فيتو أن حشود المصريين أمام معبر رفح والتي ضمت كافة أطياف الشعب المصري من احزاب وسياسيين ونقابات ورجال الفن والعلم بخلاف المواطنين المصريين تعبر عن الرفض الشعبي القاطع لمخطط التهجير القسري، كما تكشف عن وقوف المصريين مع قيادتهم السياسية، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الموقف الرسمى الداعم للقضية الفلسطينية وتأكيد الموقف الثابت للأمة العربية، وعدم السماح بتصفية القضية للأبد.



لا لتصفية القضية الفلسطينية

وواصل حديثه قائلا، إن هتافات الحشود الشعبية أمام معبر رفح كانت تحمل شعارا واحدا هو رفض هذا المخطط وعدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، فقد حمل المصريون شعارات بعنوان (لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لأي تهجير للفلسطينيين من خارج أرضه المحتل)، في تأكيد للعالم وخاصة حلفاء نتنياهو بأن مصر ترفض هذا المخطط الذي يعني ضياع الحق الفلسطيني في إقرار مصيره وقيام دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر ستظل داعم للقضية الفلسطينية

وتابع: إن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في إقامة دولته المُستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، موضحا أن هذا هو السبيل الأوحد للوصول إلى سلام شامل دائم يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

تستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعًا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بعد حظرها إسرائيليًّا.

الاجتماع يأتي بعد أيام من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا بنقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضا من هذين البلدين، وأطراف عربية ودولية أخرى.



كما يأتي بعد يومين من سريان قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من الخميس الماضي، والذي يحمل “عواقب كارثية” على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.