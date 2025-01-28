قيادي ناصري: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تكشف انحيازه للكيان الصهيوني

أكد المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصري، أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب ولن يسمح أحد بتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، وتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين للدول المجاورة كشفت انحيازه الكامل للكيان الصهيوني.

وأضاف أن فلسطين فى قلب كل مصري وعربي، ونؤمن بالرسالة الملقاة على أكتافنا من الأجيال السابقة، وسنسلمها للأجيال القادمة، ولن ننسى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى رفض تهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر، قائلا: “مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا خط أحمر.. خط أحمر.. لن نقبل به ولن نسمح به



التاريخ لن يرحم تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم

وأشار إلى أن التاريخ لن يرحم تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، والتاريخ شاهد أيضا على أن المخططات تنهزم دائما أمام إرادة الفلسطينيين والأمة العربية، ولن يستطيع كائن من كان كسر إرادة الفلسطينيين فى حق البقاء بوطنهم، متابعا أن القضية الفلسطينية خط أحمر وأن الشعوب العربية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن سيناء خط أحمر أيضا فأبناء مصر البواسل من الجيش والشرطة المصرية والشعب دماؤهم الزكية مازالت تسطر بطولات التضحية من أجل حبات رمال سيناء الحبيبة، ومن يتوهم بفرض شروط علينا فهو واهم، وعليه مراجعة التاريخ جيدا، معلقا: ولو زعلان قوي “ياخدوهم عندهم”.



مصر ستظل ملتزمة بالدفاع عن الحق الفلسطينى

وتابع أن إسرائيل تلك الجرثومة التي “رموها فى الوطن العربى” أصبحت وباءً، والقدس ستظل عاصمة الدولة الفلسطينية الحرة الأبية وضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فى ذلك القدس الشرقية.

وأكد أن مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق جميع الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني."

رفض محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن مصر ترفض تمامًا أي محاولات لـ تصفية القضية الفلسطينية، سواء كانت عبر التهجير الطوعي أو القسري لأهالي غزة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وإضعاف حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ولفتت إلى أن أي مشروع يهدف إلى المساس بكرامة الشعب الفلسطيني أو تدنيس حقوقه في أرضه هو جريمة نكراء ولا يمكن لمصر أن توافق عليها تحت أي ظرف من الظروف.

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