السبت 01 فبراير 2025
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ندوة "فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال" بنقابة المهندسين بالإسكندرية

ندوة فرص الاستثمار
ندوة "فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال"

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية  برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ووكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة بعنوان "فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال"، وذلك من خلال لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة المهندس احمد محمود، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري – قطاع الخدمات غير المالية.

 

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تهدف الندوة إلى تشجيع الفكر الاستثماري بين المهندسين، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز القدرات الإدارية لرواد الأعمال من شباب المهندسين، فضلًا عن تسليط الضوء على دور البنوك في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ.


أكد الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أن النقابة تسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة داعمة للمهندسين، من خلال تقديم الندوات والبرامج التدريبية التي تعزز مهاراتهم في الاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يفتح آفاقًا جديدة للمهندسين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

أوضح المهندس محمد فتح الباب عضو مجلس النقابة وأمين نادي المهندسين أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المهندسين من استكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تمثل خطوة هامة نحو دعم المهندسين الطموحين، وتعريفهم بالبرامج التمويلية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في مجال ريادة الأعمال.


أشاد المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك في دعم المشروعات الناشئة، موضحًا أن فهم أساسيات الاستثمار ودراسة الجدوى يُعدان عنصرين أساسيين في نجاح أي مشروع هندسي، ومؤكدًا على استمرار جهود النقابة في تقديم المبادرات التي تساعد المهندسين على تطوير أعمالهم.

تناولت الندوة عددًا من الموضوعات الهامة التي تسهم في تطوير الأعمال ودعم المشروعات، أبرزها مبادئ دراسة الجدوى للمشروعات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قدم الندوة مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وهم:
الاستاذة يسر دراز – أخصائي تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري، الأستاذ أحمد الورداني – مراقب تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري، الأستاذ مصطفى السيد – بيرسي خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود النقابة لدعم المهندسين في رحلتهم نحو الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية.

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نقابة المهندسين بالاسكندرية الدكتور محمد هشام سعودي المهندسين الدكتور مصطفى الحضري المهندس محمد فتح الباب

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