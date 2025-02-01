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محافظات

انتداب الطب الشرعي في واقعة وفاة محمد طارق زوج الميكب أرتيست نورا بلال بالغربية

وفاة محمد طارق زوج
وفاة محمد طارق زوج الميكب آرتيست نورا بلال بالغربية

قررت جهات التحقيق، نقل جثمان محمد طارق زوج الميكب أرتيست نورا بلال في مدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية إلى المشرحة  وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية واقعة مأساوية، حيث لقي الشاب محمد طارق، زوج خبيرة التجميل نورا بلال، مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزل والديه الكائن في شارع نادي الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بالعثور على الجثمان بين الدورين السادس والخامس من العقار، وعلى الفور انتقلت فرق البحث لمعاينة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية بـ محافظةالغربية  أن المتوفى ألقى بنفسه من شرفة المنزل إثر خلافات أسرية مع زوجته.

 وأكد والد محمد طارق، خلال أقواله أمام الجهات المختصة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، موضحًا أن الواقعة حدثت داخل منزل الأسرة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. ومن المقرر أن يتم استخراج تصريح الدفن عقب انتهاء التحقيقات الرسمية.

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