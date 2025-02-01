السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سقط من الدور السادس.. تفاصيل وفاة محمد طارق زوج الميكب ارتست نورا بلال

محمد طارق زوج الميكب
محمد طارق زوج الميكب ارتست نورا بلال

أعلنت الميكب ارتست نورا بلال عن وفاة زوجها محمد طارق، الذى سقط من شرفة منزله بالطابق السادس على طريق نادي الشرطة بالمحلة الكبرى.

 

وتجري أسرته حاليًا إنهاء إجراءات دفن الجثمان في مستشفى المحلة العام حاليًا.

وانتشر خبر وفاة زوج نورا بلال على نطاق واسع عبر صفحات السوشيال ميديا لتتحول على الفور إلى سرادق عزاء ينعي المتوفي، داعيين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويبعد عننا موت الفجأة ويكفينا شر فواجع الأقدار.

 

تفاصيل الحادث

وفقًا لشهود العيان، فقد سقط الشاب في ظروف غامضة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته على الفور. وسارع الأهالي إلى إبلاغ الجهات المعنية، حيث انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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