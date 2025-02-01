السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

التقى عدد من خريجى المعاهد الهندسية، اليوم السبت، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، لطلب حصولهم على حقهم فى القيد بجداول النقابة وفقا للقانون الخاص بالنقابة.

قرار نقابة المهندسين بوقف قيد خريجي الدبلومات الفنية

وأكد الخريجون، أن النقيب طالبهم برفع دعاوى قضائية ضد  وزير التعليم العالى، مشيرا إلى أن النقابة لن تتراجع عن قراراتها بشأن عدم قيد الحاصلين على الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات).

وكانت النقابة العامة للمهندسين، شهدت تجمع العشرات من خريجي عدد من المعاهد الهندسية، ممثلين عن مئات آخرين من مختلف المعاهد، ذلك لطلب لقاء المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وطلب حصولهم على حقهم فى القيد بجداول النقابة، وذلك عقب إخطار المعاهد بقوائم خريجيها للنقابة.

 المجلس الأعلى للجامعات

والتقى الخريجون، الدكتور هشام سعودى وكيل النقابة العامة للمهندسين، وأوضح الخريجون لوكيل النقابة، أنهم حصلوا على الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتى وفقا لقانون النقابة المعمول به حتى الآن تمنحهم حق الحصول على عضوية النقابة، فيما طالب الدكتور هشام سعودى الخريجين بتحريك دعاوى قضائية للفصل فى مشكلتهم.

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