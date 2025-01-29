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مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بيانًا يعلن فيه رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية.

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وأكد الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين، أن موقف مصر الثابت على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والالتزام بالشرعية الدولية وإنشاء دولته، هو موقف لم ولن يتغير بتغير الأحداث بل يزداد صلابة أمام ما يعانيه الشعب الفلسطيني من معاناة وإنتهاك لحقوقهم الإنسانية والتاريخية والقانونية، وفي ظل صمت مهين لدول تصنف بالكبرى وتنادي بالحقوق الإنسانية والعدالة والديموقراطية.

وأوضح رئيس النقابة، أن مصر وقيادتها السياسية تستمر في دعمها للقضية الفلسطينية  وثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه المشروعة والرفض الكامل لمحاولات تصفية القضية بمزاعم وأفكار الاستيطان أو ضم الأرض أو التهجير لاقتلاع أصحاب الأرض عن وطنهم.

وأشار إلى أن هذا  الموقف الذي تؤيده وتدعمه نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجلسها مناشد للمجتمع الدولي بالعمل جادًا على حل القضية وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

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مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية الدكتور محمد هشام سعودي الفلسطينيين

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