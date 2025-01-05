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نقابة المهندسين بالإسكندرية تقدم 1500 منحة تدريبية مجانية

الدكتور مصطفى الحضري،
الدكتور مصطفى الحضري، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى الحضري، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فوز 1500 مهندس بمنح تدريبية مجانية التي اطلقت خلال فعاليات ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المهندسين الشباب وحديثي التخرج

 

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وفي كلمته، هنأ الحضري المهندسين الذين فازوا بقرعة هذه الدورات التدريبية المتخصصة، مؤكدًا أن النقابة تسعى دائمًا لخدمة أعضائها وتطوير إمكانياتهم بما يتماشى مع التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع الهندسي. 

 

وأشار إلى أن تأهيل حديثي التخرج لسوق العمل كان ضمن الخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس النقابة منذ بداية عمله، عبر إعداد برامج تدريبية شاملة تغطي مختلف التخصصات الهندسية وغير الهندسية،

وأوضح الحضري أن الهدف من هذه البرامج هو إعداد مهندس متميز يمتلك المهارات المطلوبة لإحداث تغييرات إيجابية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية،

كما وجه الشكر إلى مجلس النقابة وإلى المراكز والمؤسسات التدريبية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا استمرار الجهود لدعم المهندسين الشباب وتطويرهم،

يُذكر أن الدكتور مصطفى الحضري كان يترأس لجنة العلوم الهندسة والتدريب بالنقابة وقاد منذ عام ٢٠٢٢ مبادرة "التدريب والشباب" بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي في حينها، حيث تم تقديم خصم 25% على الدورات التدريبية لحديثي التخرج، بجانب المساهمة في تدريب أكثر من 7000 مهندس وطالب حتي الآن بشكل مجاني  .


يذكر أن ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث تم تنظيمه بالتعاون بين لجان النقابة المختلفة، ومنها لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة الشباب والتوظيف برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

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