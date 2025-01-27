ندوة حول نمذجة معلومات البناء (BIM) في نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ندوة حول تقنية "نمذجة معلومات البناء (BIM)"، جاءت الندوة بتنظيم لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، وبالتعاون مع لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.

حضر الفعالية الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، والمهندس وليد ماضي، أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد، وحاضر السمينار كلاُ من المحاضر المعتمد الدكتور أحمد حمودة والمحاضر المعتمد المهندس مصطفي السباعي،

وفي كلمته، أكد الدكتور مصطفى الحضري علي أهمية تقنية BIM في تعزيز المهارات الهندسية ومواكبة متطلبات سوق العمل، وشدد على ضرورة تأهيل المهندسين الشباب للتعامل مع هذه التقنية، التي تُمكِّنهم من إدارة وتخطيط البنية التحتية بشكل فعّال. كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به شباب المهندسين في الفعاليات النقابية، مُثنيًا على جهود مجلس النقابة وأعضائه الشباب في تلبية احتياجات زملائهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس باسل ياسر أن سوق العمل الهندسي يتطلب مهندسين شبابًا قادرين على التكيف مع التطورات المستمرة وتلبية احتياجات السوق، وأضاف: "نسعى في مجلس نقابة المهندسين إلى دعم الشباب من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة، التي تساعدهم على اكتساب المهارات المطلوبة والتميز في مسيرتهم المهنية"،

وتُعد تقنية نمذجة معلومات البناء (Building Information Modeling) نظامًا متطورًا لإدارة مشروعات البناء، حيث يتم إنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد يدمج جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، وتتيح هذه التقنية تحسين التعاون بين الفرق الهندسية، تقليل الأخطاء، وتحقيق كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ، تُستخدم BIM على نطاق واسع في تصميم وإدارة مشاريع البناء والبنية التحتية، مما يجعلها أداة أساسية للمهندسين في العصر الحديث.

تأتي هذه الندوة كجزء من جهود النقابة لتعزيز التواصل بين المهندسين الشباب وسوق العمل، وتهيئتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة التي تُسهم في تطوير قطاع البناء والبنية التحتية.

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