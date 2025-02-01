السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا قبل وفاته

هاني عبدالقادر موظف
هاني عبدالقادر موظف دار الأوبرا

أثارت الورقة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  وتحمل عنوان "رسالة من مظلوم إلى ظالمه" والتي يزعم ناشرها أنها بخط يد السيد هاني عبد القادر موظف دار الأوبرا المصرية المنتحر، جدلا واسعا بين الأوساط الثقافية.

 

وكشف نادي الكيلاني أحد موظفي دار الأوبرا المصرية، في أحد منشوراته عبر جروب شباب دار الأوبرا المصرية على فيسبوك، حقيقية تلك الرسالة المنسوبة لزميله الراحل هاني عبد القادر.

 

وقال الكيلاني هام جدًا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا.. يا جماعه كدة احنا تقريبا هنضيع  حق الراجل المحترم المرحوم هانى. اللى بيقول كلام وبيسرب كلام غير حقيقي لوسائل الإعلام هيتسبب فى ضرر للمرحوم مش منفعة له،  مين قال إنه تم فصل المرحوم ومين معه ما يثبت إنه تم فصله مفيش أى سبب للفصل نهائى بل هو بالفعل على قائمة موظفي الأوبرا وهو كان الموظف المثالي الذى يحتذى به في الأخلاق والقيم الإنسانية، المرحوم على قائمة موظفي الأوبرا حتى وفاته، وإن شاء الله تعالى يصرف لأسرته جميع مستحقاته".

وأشار الكيلانى الى أن الرسالة المكتوبة بخط اليد هي ليست بخط المرحوم، وإنما هناك من نشرها قائلا: "على حد علمى هذه الرسالة ليس لها علاقه تماما بالمرحوم هانى الرسالة ده أول من نشرها هو المهندس سامى الدسوقي  وكانت بمثابة جبر الخواطر للمرحوم، وتعريف للظالم برد الظلم له على مر الزمان، ياريت نعرف احنا كده قانونيًا بنعمل إيه.. بنضيع حق المرحوم وحق أولاده بالمشاهرة غير الصحيحة، رحمة الله عليك أخى وصديقي الغالي ".

 

وكان قد صرح مصدر مسئول، بأن أجهزة الأمن تجري تحقيقات موسعة في واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته؛ إثر فصله من عمله.

 

وأضاف المصدر بأن أجهزة الأمن رصدت تداول واقعة  عبر مواقع التواصل الإجتماعى ؛ أقدم موظف بدار الأوبرا، يُدعى هاني عبد القادر، على إلقاء نفسه في نيل إمبابة بعد فصله من العمل، تاركًا رسالة لظـالمه كُتب فيها: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غـدر من حولك." وذيلها بتوقيعه الخاص دون تفاصيل أخرى.


وأشار المصدر بأن الأجهزة الأمنية تجرى التحقيقات اللازمة والتحريات وسماع أقوال الشهود وأسرة الموظف وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم نحو الواقعة.

 

ومن ناحية أخرى، علق الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة على ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، برسالة من أحد موظفي دار الأوبرا المصرية، كتبها قبل موته "منتحرًا" قال فيها إنه تعرض لظلم كبير.

 

وأكد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، أن الوزارة شكلت لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية، مشيرا إن الرسالة لا توضح أنه تعرض للظلم من جهة العمل، ولكن اللجنة سوف تقف على معرفة الأسباب المؤدية للوفاة.

 

وأكد وزير الثقافة، أن الموظف لم يتواصل قبل وفاته معه أو حتي مع مكتبه ولا يعلم أي شيء عن أي ظلم تعرض لها في مجال عمله.

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هانى عبدالقادر موظف دار الوبرا المصرية لمياء زايد وزير الثقافة نادي الكيلاني

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