حمزة العيلي ناعيًا موظف الأوبرا: كان مخلصًا وواجهة مشرفة لها

حرص الفنان حمزة العيلى على نعي موظف دار الأوبر الذى أنهى حياته منذ أيام، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التوالص الاجتماعي: "الله يرحمك يا هاني يا حبيبي".

وتابع: "كان إنسان في غاية الاحترام والتهذيب والرقي والنزاهة على مدار عمره كله الذي أفناه في دار الأوبرا وكان مخلصًا وخدومًا وواجهة مشرفة لها وآخرتها تم اتهامه بقسوة. صعبت عليه نفسه وأخذها في قلبه وقرر الاستقالة ولكن لم يرحموه وتم التحقيق معه وواجه ظلمًا وإجحافًا مما جعله ينهي حياته وفي رقبته ثلاث بنات وترك هذه الرسالة لتكون شبحًا مفزعًا فتاكًا يطارد كل من ظلمه ونصها كالآتي:

رسالة من مظلوم إلى ظالمه

. ستراني في عقوق أبنائك

. ستراني في غدر من حولك

. ستراني في هجر أصحابك

. ستراني في دعائك الذي لا يستجاب

. ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق

. ستراني في مرضك وضعفك وفشلك

والله العظيم أسألك بأنك ستراني

المرحوم هاني عبد القادر

وصدقًا ستراه أيها الظالم وستدفع الثمن مؤلمًا

ادعو له بالرحمة والمغفرة هو زميله وصديقه الصدوق الذي توفي حزنًا عليه تاني يوم

ربنا يكفينا شر الظلم والقهر

الانتحار لحظة ضعف وحزن شديد تفتك بصاحبها وتجعله يضحي بروحه في سبيل التخلص من آلامها

رسالة من المتوفي قبل إنهاء حياته

وقبل وفاته، ترك الموظف "هاني عبد القادر" الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا، رسالة مؤثرة تعبر عن معاناته طوال حياته، كتب فيها كلمات صادمة بعنونها "رسالة من مظلوم إلى ظالمه".

في الرسالة، قال: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".



تحقيقات النيابة في حادث إنهاء موظف حياته

وأجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وأفادت التحقيقات بأن الموظف أنهي حياته قفزا في مياه نهر النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة.

وتبين أن الموظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، كما أمرت باستدعاء شقيقه لسماع أقواله.

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