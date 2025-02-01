السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات السبت ،4457 جنيها لهذا العيار

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر الذهب ، سعر الذهب ارتفاعا بنحو 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 في السوق المحلية. 

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.   

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4457 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3341 جنيها للبيع.

الذهب اليوم - فيتو 
سعر الذهب اليوم - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 يعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

الذهب 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

سعر الذهب
سعر الذهب

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

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