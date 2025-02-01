10 وجوه شابة على موعد مع التألق في رمضان

الفن وسنينه

لا شك أن رمضان هو شهر الخير والرزق، ودائمًا ما يكون سببًا في ميلاد وجوه شابة جديدة، ينطلق معظمها إلى طريق النجومية، حيث تحظى الأعمال التي تعرض في هذا الشهر الكريم بأعلى نسب مشاهدة مقارنةً بباقي أوقات السنة، ازدادت بشكل مطرد مع طغيان مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت كل وجه شاب يلفت الأنظار ويتألق في عمل رمضاني من سعداء الحظ وأصحاب الشهرة!

والأمثلة على الفنانين الذين كان رمضان سببًا في ظهور موهبتهم وانطلاقهم نحو الشهرة كثيرة جدًا ويصعب حصرها، ومنهم محمد رياض، منى زكي، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، حلا شيحة، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، عمرو يوسف وغيرهم.



ولأننا اعتدنا دائما أن نستشرف ونتوقع ما هو قادم ومبشر في عالم الفن، وفقًا لمعلومات ومؤشرات وتقديرات موضوعية إلى حد كبير، فكثيرًا ما صدقت وتحققت توقعاتنا على مدار سنوات طويلة في رحلتنا مع صاحبة الجلالة، فسنكشف في مقال اليوم عن أبرز 10 وجوه شابة نتوقع لها اللمعان والتألق في رمضان 2025 وذلك قبل أقل من شهر على بدء هذا الماراثون المثير والمليء بالأعمال والمفاجآت.

يوسف ويارا ويارا

هو أحد أهم الوجوه الشابة المنتظر تألقها في شهر رمضان المقبل، كونه سيخوض تحديا مثيرًا سيضعه في مقارنة مع واحد من أبرز نجوم السينما المصرية عبر تاريخها! حيث سيجسد دور البطولة في مسلسل شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، قصة أمين يوسف غراب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن..

والذي تم تقديمه في فيلم شهير جدا، لعبت بطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية وأخرجه الكبير صلاح أبو سيف، إنه يوسف عمر خريج معهد الفنون المسرحية، من عائلة فنية فوالداه الفنانان محمد عمر والفنانة لبنى ونس.

شارك يوسف عمر في بعض الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها.. خيط حرير، لحظة غضب، أعلى نسبة مشاهدة، ولاد حريم كريم، وأخيرا فيلم مين يصدق الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الأخير.



هي من أجمل الوجوه التي ستظهر في رمضان وأحدثهم، اشتهرت بقوة مؤخرا كنجمة من نجمات الإعلانات، لاسيما في إعلان إحدى شركات الاتصالات مع النجم أحمد عز، ما جعلها محط أنظار المخرجين، وبالفعل سنشاهد يارا السكري في رمضان المقبل بمسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وتلعب فيه دور فتاة جميلة لها قصة مثيرة مع فهد!

يارا جميلة أخرى جديدة وجريئة تخوض تجربة التمثيل لأول مرة في مصر، وعلى موعد مع الشهرة والنجاح بعد أن حققتهما في بلدها سوريا وفي لبنان والخليج من خلال عدة أعمال مهمة مثل.. الهيبة، ممالك النار، سلاسل ذهب، دفعة بيروت، خارج السيطرة إنها الفنانة السورية الشابة يارا قاسم التي تشارك بدور محوري وصعب بمسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين. يارا متزوجة من المخرج السعودي الشاب النابه محمد وفا مدير عام روتانا استوديوز.

آسيل وسارة وإيمي

فنانة عربية شابة أيضًا ستطل على الجمهور المصري لأول مرة من خلال مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، هي الممثلة والمطربة السعودية آسيل عمران، التي لمعت في عدد من المسلسلات مثل.. غرابيب سود، هارون الرشيد، قابل للكسر، ممنوع التجول.



سارة نور تشارك للمرة الثالثة مع النجم مصطفى شعبان بمسلسل حكيم باشا، بعد مسلسلي أبو البنات وأخيرا المعلم في رمضان الماضي، سارة صاحبة الملامح البريئة الهادئة، لها أعمال سابقة قليلة منها.. عوالم خفية، الأصلي، إنترفيو.

أهم ما يميزها وجهها المريح وطلتها المحببة، مازالت تدرس بمعهد الفنون المسرحية، هي ابنة الفنان خالد الصاوي الفتاة المسترجلة فايزة بمسلسل أعمل إيه، إنها إيمي الجندي التي شاركت أيضًا في عدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة.. حلوة الدنيا سكر، منعطف خطر، دايما عامر، حد فاصل، وستظهر في رمضان بوجهين من خلال مسلسلي حياة أو موت بطولة النجمة حنان مطاوع، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، المداح 5 للنجم حمادة هلال، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

جيهان ووئام

جيهان خيري تخرجت من معهد الفنون المسرحية أيضًا ولفتت الأنظار من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال تليفزيونية ومسرحية منها.. اتنين في الصندوق، موضوع عائلي، ضرب نار، تلت التلاتة أليس في بلاد العجائب، ستطل في رمضان علينا من خلال مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.



ووئام مجدي أحد الوجوه الشابة الجميلة التي بدأت حياتها الفنية كمساعدة للمخرج خالد الحجر، قبل أن تتجه للتمثيل في بعض الأعمال التليفزيونية مثل.. سوشيال، انحراف، أبو العروسة 3،حالة خاصة، كوبرا، وستظهر في رمضان بمسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

حازم وجلا

حازم إيهاب هو أحد الوجوه الشابة المبشرة جدًا، كانت بدايته مع المخرج خالد جلال في مسرحية هاملت المليون، ثم إنطلق إلى التليفزيون والسينما بعدة أعمال وأدوار جيدة مثل، Moon Knight، مذكرات زوج، مطعم الحبايب، ساعته وتاريخه وأخيرا إقامة جبرية، وأفلام جروب الماميز، هارلي، وحشتيني، وسنشاهده مع النجم مصطفى شعبان في رمضان بمسلسل حكيم باشا.

وأخيرا تأتي الموهوبة الشقية جلا هشام التي ستشارك بأحد الأدوار الرئيسية بمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبد السلام، ولها أدوار سابقة في عدة مسلسلات تليفزيونية.. مذكرات زوج، الأصلي، دواعي السفر، أعلى نسبة مشاهدة، إقامة جبرية.

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