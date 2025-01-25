التاجر لما يفلس؟! (1)

الفن وسنينه

في تاريخ السينما المصرية الحافل والممتد لأكثر من مائة عام، أفلام حققت نجاحات كبيرة على المستويين الفني والجماهيري وصارت من الكلاسيكيات، ومازالت تعيش في وجداننا حتى الآن ونستمتع بها كلما شاهدناها ولا نمل منها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، ولم نقرأ أو نسمع يومًا عن رغبة صناع هذه الأفلام في عمل جزء ثان لها بعد مرور سنوات طويلة على إنتاجها، رغم أن نهايات العديد منها كانت تصلح لاستكمال الأحداث في جزء آخر!



فمثلًا هل سمعنا أن رائد الواقعية الجديدة في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف فكر في تقديم جزء ثان من روائعه: القاهرة 30 أو الزوجة الثانية بطولة السندريلا سعاد حسني؟ أو البداية بطولة أحمد زكي وجميل راتب؟ أو هل قرأنا تصريحًا قديمًا للعندليب عبد الحليم حافظ عن رغبته في تصوير جزء ثان من أفلامه الناجحة جدًا: أيامنا الحلوة، شارع الحب، حكاية حب، أبي فوق الشجرة؟!



فلا جدال أن صناع هذه الأعمال الخالدة كانوا يدركون جيدًا أن تقديم جزء ثان من هذه التحف السينمائية سيكون أشبه بالمغامرة غير محمودة العواقب ولا مضمونة النجاح بنفس قدر الجزء الأول، الذي دائمًا ما يحدث حالة وتفاعلًا عند الجمهور تخفت كثيرًا بعد مرور سنوات طويلة وظهور جمهور جديد، تختلف أذواقه عن سابقيه، ومن ثم غالبًا لا يحقق الجزء الجديد من الفيلم نفس نجاح الجزء الأول منه!

هذا فضلًا عن أن صناع هذه الأعمال الرائعة كان لديهم الرؤية والفكر والكتاب الكبار والموضوعات الكثيرة الثرية، التي تصلح للتنفيذ بعيدًا عن اللجوء إلى استثمار نجاح أفلام سابقة في أجزاء ثانية! وهذه النوعية من الصناع نادرة الوجود في السينما المصرية في الوقت الحالي للأسف!



أفاتار ووحوش الميناء

ولعل لنا شواهد وأمثلة عديدة في السينما العالمية والمصرية على عدم إدراك الجزء الثاني من الأفلام التي حصدت نجاحًا استثنائيا لنفس نجاح الجزء الأول، فالفيلم الأسطوري Avatar الجزء الأول صاحب الرقم القياسي العالمي في الإيرادات بحصده 3 مليارات دولار عام 2009، جنى الجزء الثاني منه عام 2022 إيرادات أقل.



والفيلم المصري الكبير رصيف نمرة 5 بطولة العمالقة فريد شوقي وزكي رستم وهدى سلطان عام 1955، عندما فكر بعض صناعه في عمل جزء ثان منه تحت إسم وحوش الميناء بعد 27 عامًا على الجزء الأول، جاء الفيلم ضعيفًا وملفقا ولم يحقق أدنى نجاح فني أو جماهيري رغم وجود نجوم كبار فيه، مثل فريد شوقي وبوسي وفاروق الفيشاوي وجميل راتب وسيناريست قدير كعبد الحي أديب ونفس مخرج الفيلم الأول نيازي مصطفى.

وهذا ما تكرر أيضًا مع فيلم حريم كريم 2 الذي عرض عام 2023، ولعب بطولته معظم نجوم الجزء الأول، مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة وخالد سرحان، مع الوجوه الشابة رنا رئيس ويوسف عمر ونفس المؤلفة والمخرج زينب عزيز وعلي إدريس، ولكنه جاء أقل فنيًا وجماهيريًا بكثير من الجزء الأول الذي أنتج عام 2005.

المطاريد وصعيدي

من الأفلام الناجحة أيضًا التي أعيد تقديم جزء ثان منها، الفيلم الكوميدي الجميل 4-2-4 الذي صدر عام 1981، ولعب بطولته مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا آنذاك، سمير غانم، يونس شلبي، وحيد سيف، نجاح الموجي مع لبلبة، كتبه فاروق صبري وأخرجه أحمد فؤاد..

حيث عرض العام الماضي فيلم بعنوان المطاريد تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي، بطولة أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد وبعض الوجوه الشابة ولم يلق أدنى نجاح وجمع 3 ملايين 500 ألف جنيه فقط في أسبوعين.



أما عن المشاريع الجديدة التي أعلن صناعها عن تنفيذها كأجزاء ثانية لأفلام سابقة، وإن كنت أشك في إنتاج بعضها، صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي قدم عام 1998 وحصد 27 مليون جنيه إيرادات كانت هي الأعلى في التاريخ وقتها، ولعب بطولته محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي ومنى زكي وغادة عادل، تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد وإنتاج العدل جروب..

حيث صرح الفنان محمد هنيدي أكثر من مرة أن السيناريست مدحت العدل انتهى من كتابة الجزء الثاني من الفيلم، والذي بدوره أكد موافقة منى والسقا وغادة على مشاركة هنيدي في الفيلم المنتظر، بل وأشار إلى أن أحمد السقا سيجسد شخصية صاحب محطة فضائية ضمن أحداث هذا الجزء، ولكن لو حدثت المفاجأة وتم إنتاج الفيلم ماذا سيكون الحال في ترتيب أسماء نجومه الذي صار كل واحد منهم بطلًا مطلقًا بمفرده؟!

وعلى نفس المنوال قال السيناريست القدير صاحب الفيلم الذي أفسح المجال لسينما الشباب، بفيلمه الظاهرة إسماعيلية رايح جاي أحمد البيه: إنه والمطرب الكبير محمد فؤاد يسعيان بجدية إلى تقديم جزء ثان من هذا الفيلم، وأنه شرع في كتابته بالفعل وأضاف أن محمد عبد الرحمن توتا مرشح لدور هنيدي وغادة عادل لدور حنان ترك مع خالد النبوي وبعض الوجوه الشابة الذين سيمثلون أولاد نجوم الجزء الأول. بعد مرور 25 عامًا على الأحداث.

وإلى اللقاء في المقال المقبل إن شاء الله لاستكمال هذا الموضوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.