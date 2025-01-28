التاجر لما يفلس؟! (2)

الفن وسنينه

نستكمل اليوم ما بدأناه في المقال السابق عن ظاهرة اتجاه عدد من صناع السينما من منتجين ومخرجين وكتاب ونجوم، إلى التفكير في استنساخ أجزاء ثانية من أفلامهم القديمة، التي مر عليها سنوات طويلة، والتي حصدت نجاحات فنية وجماهيرية كبيرة، في محاولة لاستثمار نجاح وشهرة هذه الأفلام!

ولكن هيهات هيهات فقد جاءت الأفلام التي تم تنفيذها أقل بكثير من سابقتها وبعضها مر مرور الكرام دون أن يشعر به أحد! وذكرنا أمثلة على ذلك قديمة وحديثة مثل رصيف نمرة 5 - وحوش الميناء، حريم كريم 1و 2، 4-2-4 والجزء الثاني منه المطاريد!

ومع ذلك لم يثن ذلك عدد آخر من صناع السينما عن التأكيد على عزمهم إصدار نسخ ثانية جديدة، من أفلامهم الناجحة، مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية وإسماعيلية رايح جاي وفي القائمة أفلام أخرى سنتحدث عنها في السطور التالية.

شمس الزناتي والناظر

ينتظر جمهور وعشاق الزعيم عادل إمام عرض الجزء الثاني من فيلمه الشهير شمس الزناتي الذي قدمه عام 1991، وأخرجه الراحل القدير سمير سيف وشاركه فيه الراحلون محمود الجندي ومصطفى متولي وإبراهيم نصر وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود مع محمود حميدة وسوسن بدر..

ولكن بتوقيع نجله الفنان محمد إمام، ومعه عمرو عبدالجليل وأحمد خالد صالح وأحمد داش ومصطفى غريب وأسماء جلال، سيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وهو مأخوذ عن الفيلمين العالميين الساموراي السبعة والعظماء السبعة..

وستدور أحداثه حول مغامرة مجموعة من الرجال بإنقاذ وتخليص أهل إحدى الواحات من إعتداءات عصابة الماريشال برعي المتكررة عليهم، ونهب خيراتهم ثم تتصاعد الأحداث بعد إتمام نجاح هذه المغامرة، على خلاف ما حدث في الفيلم الأول الذي انتهت أحداثه بموت معظم المغامرين الأبطال ومغادرة زعيمهم للواحة.

فاجأنا المخرج مجدي الهواري الذي أنتج فيلم الناظر للراحل علاء ولي الدين عام 2000 بتكرار تصريحاته عن تفكيره والمؤلف أحمد عبد الله في عمل جزء ثان من الفيلم، الذي حقق نجاحا كبيرا وأخرجه المبدع شريف عرفة، وأنه رشح الفنان أكرم حسني لدور البطولة في شخصية نجل الناظر صلاح عاشور..

الذي يستكمل مشوار أبيه في إدارة مدارس عاشور بعد وفاته وقد أثارت هذه التصريحات ومازالت جدلًا على وسائل السوشيال ميديا بين مرحب ومؤيد ورافض ومتعجب! لكون الراحل علاء ولي الدين حالة خاصة من نجوم الكوميديا ومقارنة أي فنان به ظالمة لهذا الفنان!

السلم والثعبان وسهر الليالي

أما أحدث من أعلن عن تقديم جزء جديد لأفلام قديمة، فهو المخرج طارق العريان الذي أكد أنه سيبدأ قريبًا تصوير فيلم السلم والثعبان 2- أحمد وملك بطولة الفنانين عمرو يوسف ومنة شلبي، تأليف أحمد حسني وإنتاج موسى عيسى، والذي قال إن الفيلم لن يكون جزءً ثانيًا للفيلم الأول الذي صدر عام 2001، بطولة هاني سلامة وحلا شيحة بالمعنى التقليدي..

فأحداثه مختلفة ولكن يجمع العملين تيمة المشاعر والعلاقات الإنسانية، يذكر أن فيلم السلم والثعبان مقتبس من الفيلم الأمريكي About Last Night عام 1986.

و صرح مؤخرا السيناريست تامر حبيب أنه شرع بالفعل في كتابة الجزء الثاني من فيلمه الأشهر سهر الليالي الصادر عام 2003، والذي لعب بطولته كوكبة من الوجوه الشابة وقتها، منى زكي، شريف منير، أحمد حلمي، فتحي عبد الوهاب، خالد أبو النجا، علا غانم، جيهان فاضل، وأخرجه المتميز هاني خليفة، وأشار حبيب إلا أنه من المقرر ترشيح وجوه شابة وجديدة للفيلم.



وأخيرًا لم يستبعد النجم أحمد حلمي فكرة قيامه بتقديم جزء ثان من أحد أفضل أفلامه حتى الآن كده رضا الذي تم عرضه عام 2007 وشاركته البطولة منة شلبي مع خالد الصاوي، تأليف الفنان أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال.

استسهال واستثمار

لا شك أن الوازع الحقيقي لدى كل من يحاول تقديم جزء جديد من فيلم ناجح قديم، هو استثمار نجاح الجزء الأول ورغبة في مغازلة الجمهور وتذكيره به، لعل وعسى يحظى بنصيب من هذا النجاح، ولكنه لا يعي جيدًا أن الجمهور يتغير بمرور السنوات وتختلف وتتغير أذواقه باستمرار..

ومن ثم فالعمل الذي نجح بشدة قبل 20 عامًا قد لا يتحقق لجزء آخر منه نفس النجاح الآن، فالأصل دائما يكسب الصورة والنسخة المستنسخة منه! خاصةً أن نجوم السينما وصناعها زمان من الصعب مقارنتهم بأقرانهم الحاليين من كل الوجوه تقريبًا!



فهذا الاتجاه للاستنساخ الذي صار أشبه بالظاهرة في السنوات الأخيرة لدى عدد غير قليل من صناع السينما، يعكس استثمارًا واستسهالا وإفلاسًا فنيًا واضحًا! فبدلًا من التعب ولو قليلًا في البحث عن موضوعات وأفكار جديدة مبتكرة تهم الناس وتفيدهم من واقع حياتهم ومشاكلهم وما أكثرها! يفضلون السهل أو المضمون كما يتوهمون، فيلجأون إلى مغازلة الأفلام الناجحة القديمة بتقديم أجزاء ثانية لها، وهم بذلك ينطبق عليهم القول المأثور الشعبي 'التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة' وعجبي!

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