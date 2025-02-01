محافظ البحيرة تترأس اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين

شددت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ البحيرة لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات وذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسئولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.

إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 ألف طلبًا

تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالبحيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 ألف طلبًا، من بينها 5,761 آلاف طلبًا مستوفيًا للشروط، كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي سدد مقدموها مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 آلاف طلبًا.

إنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة

ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي،.

كما شددت على ضرورة استرداد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.

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