محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74,5 %

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 74,5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين فبلغ 11011 طالبا وطالبة.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو

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